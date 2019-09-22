В Билярске Алексеевского района отпраздновали 110-летие школы

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В поселке Билярск Алексеевского района отпраздновали 110-летие местной школы. На праздничное мероприятие пригласили выпускников, педагогов, работавших в школе в разные годы, а также жителей села, пишет газета «Заря».



Школьники и педагоги подготовили для гостей историческую ретроспективу и концерт. В стенах школы в этот день работала выставка фотографий «Загляните в школьный альбом».





Также гостям были продемонстрированы достижения в области робототехники, изобразительного искусства, туризма и других направлений. В этот день состоялось открытие экспозиции школьного музея, а также музея военно-патриотического клуба «Юнармеец».



Во дворе школы работала выставка – историческая ретроспектива «Жизнь школы – жизнь страны», в которой ученики показали ключевые события 20 века, с которыми так или иначе была связана школа.

Об истории Билярской школы подробно рассказали на праздничном концерте в сельском Доме культуры. Педагогический коллектив подготовил красочную презентацию. Исторические факты украсили выступления учащихся и творческого коллектива «Березка».





В доме культуры заместители руководителя исполкома Николай Чурин и Анатолий Абакумов от имени главы района Сергея Демидова поздравили жителей села с юбилейной датой. И вручили директору школы Андрею Чугурову сертификат на сумму 50 тыс. рублей на покупку оборудования для школы.



Глава Билярского сельского поселения Галим Хабибуллин также вручил школе сертификат на сумму 20 тыс. рублей. Со словами благодарности к учителям и педагогам, находящимся на заслуженном отдыхе, обратился выпускник школы 1985 года, начальник отдела образования Дамир Гилязов.





Два комплекта копий мундиров Билярского конного полка Закамской ланд-милиции, макет мушкета XVIII века и макет драгунской шашки подарил школьному музею атаман «Станицы Алексеевская» Юрий Егоров, чей дед работал в этой школе в 1904–1905 годах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.