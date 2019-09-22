Более 26 тысяч нижнекамцев стали участниками Всероссийского дня бега

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся самый массовый легкоатлетический забег года в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2019». Его участниками стали свыше 26 тыс. жителей города и района. Первый раз такой масштабный забег в Нижнекамске состоялся в 2007 году, и тогда его участниками стали более 11 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В городе легкоатлетический забег прошел на обновленном проспекте Химиков. Участники преодолели разные дистанции – в 500 метров, 2000 метров, 2019 метров и самая большая дистанция – в 3000 м.

Традиционно «Кросс Нации» в Нижнекамске поддержали промышленные предприятия города, работники учреждений бюджетной сферы, школьники, студенты, мужественные люди, ветераны спортивного движения.

В этом году участниками забега стали профессиональные спортсмены города, поддержали акцию и ряд руководителей города и района.



Старты прошли при участии руководителя Аппарата Совета Нижнекамского района Артура Сафина, замруководителя исполкома района – Ильнара Бадретдинова, а забег руководителей сферы образования возглавил заместитель руководителя исполкома района –глава Управления образования Айдар Фаретдинов.

В каждой из четырех возрастных групп было награждено по шесть человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на массовый старт «Кросс Татарстана 2019» вышли более пяти тысяч заинцев.

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