На массовый старт «Кросс Татарстана 2019» вышли более пяти тысяч заинцев

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Заинске и Заинском районе состоялась спортивная акция в рамках республиканских массовых соревнований «Кросс Татарстана 2019», передает «Заинск-информ».

Основная цель акции – пропагандировать здоровый образ жизни и привлечь людей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой.

В этом году на «Кросс Татарстана 2019» вышли более пяти тысяч заинцев. Среди них – воспитанники детсадов, школьники, студенты колледжа, а также коллективы предприятий, организаций и учреждений, сельских поселений и подразделений агрофирм, спортсмены, жители и гости города и района.





Церемония открытия спортивного праздника состоялась при участии главы Заинского района Разифа Каримова, который с наилучшими пожеланиями поприветствовал всех участников акции.

Участники стартовали от татарской гимназии имени Р. Ш. Фардиева, а финишировали на стадионе «Энергия». Кроме того, спортивная акция прошла в сельских поселениях и на школьных стадионах первой и пятой школ.





В рамках спортивной акции впервые состоялся забег сильнейших на дистанцию 2,5 тыс. метров, а также соревнования среди лыжников-гонщиков на лыжероллерах.



Участники финишировали на стадионе «Энергия», где шли показательные тренировки отделений каратэ «Киокусинкай», «Тхэквондо» и «Художественная гимнастика».

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