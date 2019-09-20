Очистные сооружения на свалке в Самосырово будут делать специалисты из Зеленограда

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). На свалке в Самосырово планируют установить очистные сооружения и трансформаторную подстанцию. Заказчиком выступает Комитет ЖКХ Казани, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на свалке установят оросительные системы, водопроводные конструкции, водоочистные и насосные станции. Также рабочие должны будут выполнить работы по монтажу антенн и строительству трансформаторных станций для распределения электричества.

Итоги электронного аукциона подвели 20 сентября. Победителем стала зеленоградская ООО «Сумма Технологий Очистки Воды». Компания занимается производством газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования, сообщает СБИС. На реализацию муниципального контракта потратят 28,3 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Казани.

Самосыровская свалка — крупнейшая на территории Татарстана. Она занимает участок земли площадью 32 га. Рекультивацию свалки с февраля 2018 года выполняет подрядчик «Русремстрой». До рекультивации ее высота превышала 45 метров. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татнефть» будет вырабатывать электроэнергию из свалочного газа на «Самосырово». С такой инициативой в Министерство экологии РТ обратился гендиректор компании Наиль Маганов. Проект реализуют в течение года.

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