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Татар-информ

22 сентября 2019, 21:48

Общество

Для казанских подростков провели «День мужества»

Общество

Для казанских подростков провели «День мужества»

Команде победителей спортивно-воспитательного мероприятия вручили сертификат на участие в военно-спортивной игре «Лазертаг».

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Екатерина Гусева). Сегодня в казанском парке им. Урицкого прошло спортивно-воспитательное мероприятие «День мужества», в рамках которого для подростков провели бесплатную комплексную 5-часовую тренировку. 

Участниками мероприятия стали мальчики в возрасте 12 — 16 лет из многодетных семей, те, кто остался без попечения родителей, подростки с асоциальным поведением и обычные школьники.

Как рассказал главный организатор и директор АНО «Рожденный быть мужчиной» Алмаз Тухватуллин, цель мероприятия двойная: актуализация проблемы отсутствия правильного мужского воспитания, а также социализация ребят друг с другом.

«Мальчики должны воспитываться, имея перед собой определенный пример поведения. У нас составлена специальная программа, направленная в долгосрочной перспективе на становление личности мальчиков-подростков. Хочется отметить, что она не такая жесткая, как, к примеру, в суворовских училищах. Мы планируем проводить подобные мероприятия по всему Татарстану», — прокомментировал он.

В программу соревнований входили такие дисциплины как бег, баскетбол, футбол, шахматы, стрельба из лука, надевание ОЗК и противогазов, а также упражнения на бревне и турниках. Для ребят были организованы мастер-классы по актерскому мастерству, блогерству, сборке и разборке автомата Калашникова. Определить победителя помог завершающий квест. Лучшая команда получила сертификат на участие в военно-спортивной игре «Лазертаг».

Участников состязаний поддерживали не только родственники и друзья, но и волонтеры, которые прошли специальную подготовку: десантники, пожарные, морпехи и другие.

«Мероприятие очень понравилось. Несмотря на непогоду, задор у участников не стихал до самого финала. Запомнилось больше всего то, что помимо спортивных и военно-прикладных станций была точка по актерскому мастерству. Честно говоря, я думал, что эта точка не особо понравится ребятам, но я ошибся. Участникам было необходимо показать короткую сценку о социальной проблеме и продемонстрировать возможное адекватное и взрослое решение. Ребята полностью отдавались процессу. Было интересно наблюдать за ходом их рассуждений. Они выходили на сцену и пытались максимально точно отыграть свою роль, чтобы зрители смогли понять и прочувствовать проблему. Это стоило увидеть вживую», — рассказал участник мероприятия Тагир Булатов.

«Такое количество участников мы собираем впервые. 300 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, а это целых 60 команд», — отметил ведущий мероприятия Алмаз Тухватуллин.

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