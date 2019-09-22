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Татар-информ

22 сентября 2019, 21:10

Общество

Для казанцев проведут бесплатную консультацию по оказанию юридической помощи

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Общество

Для казанцев проведут бесплатную консультацию по оказанию юридической помощи

Прием граждан пройдет 26 сентября на базе КДК им. В.И. Ленина.

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). 26 сентября в Казани в рамках празднования Дня пожилого человека Министерство юстиции РТ проведет мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Прием граждан пройдет на базе Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина с 10.00 до 14.00.

В мероприятии примут участие представители Отделения Пенсионного фонда по РТ, Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РТ, Минздрава РТ, Минтруда РТ и ряда других ведомств.

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