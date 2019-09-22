Новое лофт-пространство, первая мультимедийная комната и баттлы: в Казани проходит URAM FEST

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани завершается двухдневный уличной культуры URAM FEST. В рамках фестиваля гостям мероприятия рассказали, как самовыражаться в искусстве и как должна выглядеть столица стрит-арта.

Новое лофт-пространство в течение двух дней украшали граффитисты — художники из Колумбии, Москвы, Чебоксар, Альметьевска и Казани. На протяжении всего фестиваля они расписывали арт-объекты территории и стены площадью 100 квадратных метров. Внутри завода проходит выставка современного искусства.

«Самовыражение — это тот этап творчества, когда художник начинает выражать самого себя, не просто рисовать что-то технически, а показывать себя в своих работах. Это тот уровень, к которому нужно стремиться. Сегодня я как раз об этом рассказал и о том, как можно к этому прийти. Художник на каком-то этапе становится таким „существом“, который всматривается в реальность, пропускает ее через себя и отражает ее в своих работах», — рассказал казанский художник Алмаз.

В своей лекции он отметил, что для того, чтобы найти себя как художника, в первую очередь нужно познать себя, всматриваться в окружающий мир, а также постоянно экспериментировать.

Фестивалем URAM столичное уличное движение отмечает свой первый день рождения. Именно осенью прошлого года группа молодых ребят провела свое первое мероприятие, собрав под одной крышей бывшего мебельного завода экстремальщиков, граффитистов, диджеев и других представителей городских сообществ.

В том числе в рамках лектория участник стрит-арт движения из Екатеринбурга Иван Рублёв рассказал, как должна выглядеть столица стрит-арта.

«Для того, чтобы города могли становиться столицами этого движения, от художников должна исходить постоянная активность, нужно постоянно создавать инфоповоды о выставках и фестивалях, а также привлекать к дискуссии горожан. Кроме того, в городах должны быть свои школы и свои особенности техники», — отметил в своей лекции Рублёв.

Второй день мероприятия принимает соревнования по SKATE и FINGERBOARD. В рамках соревнований по скейтбордингу проходят такие дисциплины, как GAME of S.K.A.T.E (до 16 лет и 16+) и JAM SESSION (соревнования по сумме трюков по всем фигурам парка). Номинал призов составит 50 тыс. рублей. Более того, впервые будут проведены соревнования по FINGERBOARD — уменьшенной копии скейтборда, предназначенной для катания на пальцах.

«Скейтбординг, вообще-то, является самым сложным из экстремальных видов спорта. Очень сложно контролировать доску, которая к тебе никак не пристегнута. Для этого необходима невероятная физическая сила, а еще мышечная память, которая тренируется годами. Скейтбординг теперь — доступный вид спорта. Пришло время открывать школы, где опытные райдеры будут делиться своим опытом», — поделился скейтер из Набережных Челнов Денис Яппаров.

Кроме всего этого на музыкальной площадке выступят молодые исполнители: АНИ, Nalien, Юна, Sha, MOLOX, Эмиль Адлейба, Александр Никаньшин, Sogrishil, Быть беде, Yaineya, Ralfcon и другие.

Идея фестиваля, как и движения URAM в целом, состоит в том, чтобы собрать на одной площадке разные молодежные городские сообщества. Каждое сообщество несет свой формат преображения городской среды — одни выражают это в рисунке, другие — в музыке, третьи — в движении. Но их объединяет свобода творчества и самовыражения. Именно эта атмосфера царит на всех (вне зависимости от масштаба) мероприятиях движения URAM.

Также гости фестиваля увидели танцевальные баттлы и первую мультимедийную комнату — пространство с лазерами, приглушенным светом, томной музыкой и необычными выставочными экспонатами.

Мероприятие посетил и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. «Благодаря таким проектам у нас есть возможность поближе познакомиться с субкультурами. Здорово, что второй год подряд на карте Татарстана движение URAM открывает новые локации для молодежи: комфортные, свободные и соответствующие всем требованиям разных молодых людей. Огромное количество ребят сегодня пришли, их объединяет тяга к творчеству. Мы обязательно будем их поддерживать», — отметил Дамир Фаттахов.

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