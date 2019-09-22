Казань примет фестиваль польских фильмов «Висла»

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). С 27 сентября по 4 октября в Казани пройдет фестиваль польских фильмов «Висла», который проводят в России фонд «Поддержка» и продюсерская компания «Фест-фильм» при помощи Министерства культуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба «Татаркино».

«„Висла“ этого года представит зрителю калейдоскоп похожих и непохожих друг на друга кинематографических историй, в центре каждой из которых — взаимоотношения внутри семей, известных и безвестных, больших и маленьких, счастливых и несчастных», — говорится в сообщении.

На фестиваль прибудут гости из Польши: актриса Гражина Бленцка-Кольска и координатор проектов фонда «Поддержка», координатор параллельной программы «Вислы» в Москве Каролина Мочуляк.

Показы в Казани пройдут на 5 площадках. Фестиваль откроется 27 сентября в кинотеатре «Мир» фильмом «Помилование» Яна Якуба Кольского.

«Помилование» — это разворачивающаяся в реалиях послевоенной Польши история убитых горем родителей, которые провожают в последний путь тело своего сына. После сеанса зрители смогут побеседовать с польскими гостями. Вход свободный.

28 и 29 сентября в «Мире» покажут авиационный блокбастер «Эскадрилья 303. Подлинная история», историческую драму «Камердинер», фильм Анджея Вайды «Послеобразы» и драму «Фуга» Агнешки Смочиньской. Стоимость сеансов — 100 рублей.

Фильмы фестиваля идут на польском языке с русскими субтитрами.

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