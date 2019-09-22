В Набережных Челнах на «Чистых играх» собрали больше тонны отходов и нашли новую лопату

(Набережные Челны, 22 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в ходе акции «Чистые игры» на набережной имени Табеева собрали больше тонны отходов, сообщают организаторы.

Организаторами «Чистых игр» в Набережных Челнах выступили экологическое движение «Чистый лист», молодежь ПАО «КАМАЗ» и другие.

В ходе акции участники собрали 129 мешков отходов и 22 покрышки. Больше всего среди мусора было стекла (для его сбора понадобилось 68 мешков) и пластика (35 мешков).

В субботнике приняли участие 48 челнинцев. Они не только занимались раздельным сбором мусора, но и искали полезные вещи среди хлама. В итоге победителем конкурса на самый интересный артефакт стал обладатель новенькой снегоуборочной лопаты.

«Суммарно за полтора часа игры собрали более тонны отходов. Все, что может быть переработано. И уже отправилось на предприятие переработки „ПромИндустрия“», — сообщили организаторы праздника чистоты.

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