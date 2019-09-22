Главный приз на фестивале татарской песни среди слепых в Автограде получила челнинская студентка

(Набережные Челны, 22 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошел VI Всероссийский фестиваль татарской песни «Чулман дулкыннары» среди инвалидов по зрению, сообщает Управление культуры исполкома города.

В этом году среди конкурсантов были не только представители Татарстана, но и Оренбурга, Перми. Жюри конкурса возглавил продюсер, автор и исполнитель Рустам Сарваров.

Победители определились после двухчасового концерта, который прошел на одном дыхании. Зрителей восхитил уровень вокального мастерства выступавших. Особо их поразили русскоязычные участники, которые филигранно, с присущей для татарских песен милизматикой, исполняли шедевры народной музыки.

Главный приз фестиваля завоевала студентка колледжа искусств города Набережные Челны Лилия Ханипова. В финале концерта собравшиеся вместе исполнили песню «Туган тел».

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