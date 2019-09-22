Российская фигуристка Трусова побила сразу два мировых рекорда Загитовой

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Накануне 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме набранных баллов — и выиграла предсезонный турнир в Словакии «Ондрей Непела Трофи», сообщает РИА Новости.

Спортсменка впервые в истории женского одиночного катания смогла чисто выполнить три четвертных прыжка и набрала в произвольной программе 163,78 балла.

Сама фигуристка рассказала, что на тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, где она выступала, и поэтому четверные прыжки во время тренировок у нее не получались — «постоянно врезалась в бортики».

«Но потом я на разминке все сделала, и на прокате все получилось», — отметила Трусова.

По сумме двух программ она набрала 238, 69 балла. Предыдущий рекорд принадлежал олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой: в произвольной — 158,50, по сумме двух программ — 238,43 балла.

Турнир в Словакии стал для Трусовой, являющейся двукратной чемпионкой мира среди юниоров, первым на взрослом уровне.

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