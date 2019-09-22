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Татар-информ

22 сентября 2019, 14:40

Общество

Андрей Кондратьев: КВН в России и Татарстане — это реальный механизм работы с молодёжью

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Общество

Андрей Кондратьев: КВН в России и Татарстане — это реальный механизм работы с молодёжью

Фото: Артур Казанцев

В Казани открыли первую в России Академию КВН для детей и подростков.

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Клуб весёлых и находчивых и его движение являются механизмом работы с молодёжью. Об этом на открытии в Казани первой в России Академии КВН рассказал депутат Государственного Совета РТ Андрей Кондратьев. 

«Хочу сказать, что Клубу весёлых и находчивых в Татарстане исполняется 25 лет, и открытие академии — это прекрасный подарок к этому событию. И я хочу сказать, что КВН в России и Татарстане — это больше чем движение, это реальный живой механизм работы с молодёжью, и все должны брать это на вооружение, потому что через КВН проходят десятки тысяч молодых ребят и плохих людей после этого не бывает», — отметил президент КВН РТ. 

Академия — первый в России проект, который реализуется совместно с Международным союзом КВН. 

«Открытие Академии КВН в Татарстане — это долгожданное событие для республики. Когда мы играли в КВН, то мы мечтали об этом. И все это для того, чтобы была преемственность поколений. Участие в этом движении даёт огромное количество навыков, которые помогают молодым людям по жизни и быть успешными», — подчеркнул министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов.

На сегодняшний день КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. В клубе насчитывается шесть лиг, более 800 официально зарегистрированных команд из городов и районов Татарстана, в состав которых входят более 15 тыс. участников различных возрастных групп (от 10 до 40 лет).

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