В Автограде прошел Всероссийский турнир по картингу среди студентов на призы команды «КАМАЗ-Мастер»

(Набережные Челны, 22 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошел Всероссийский турнир по картингу среди студентов на призы команды «КАМАЗ-Мастер».

В церемонии открытия соревнований на картодроме имени Олега Кухаренко приняли участие руководитель команды «КАМАЗ-Мастер», депутат Госсовета РТ Владимир Чагин, заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова и другие.

Турнир проходил в личном зачете, в любительской категории, на прокатных картах группы «ХОББИ», класса «ХОНДА-270». В финальную часть гонок прошли 18 студентов из Набережных Челнов и Москвы.

По итогам состязаний победителем стал студент челнинского филиала КНИТУ-КАИ Евгений Коренчук. Это уже вторая победа молодого человека на турнире. В прошлом году на аналогичных соревнованиях он также показал лучший результат. Победителю соревнований организаторы вручили сертификат на участие в тест-драйве гоночного грузовика команды «КАМАЗ-Мастер» и другие призы.

Закрывая турнир, Владимир Чагин отметил, что Набережные Челны и КАМАЗ нуждаются в профессиональных кадрах. «Если вам интересен автоспорт, машиностроение — приходите к нам, проявляйте себя и, может быть, именно вы станете гордостью нашей команды и высококлассным специалистом», — заявил именитый спортсмен.

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