(Набережные Челны, 22 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов попросит продавцов киосков не курить в подземных переходах.

Жители Автограда пожаловались на то, что продавцы ларьков, расположенных в уличных тоннелях, курят прямо рядом со своими торговыми точками, не выходя на улицу. Из-за этого горожане, пересекающие улицу через тоннели, испытывают дискомфорт. Неприятный запах особенно ощущается в переходах, расположенных на остановках «Электротехников» и «Театр кукол».

«Прежде чем зайти в подземку, приходится задерживать дыхание — неприятно вдыхать прокуренный воздух», — пишут челнинцы в соцсетях. По их мнению, подземный «смог» вреден в первую очередь для детей, пожилых и людей с проблемами дыхательных путей. Поэтому курение в переходах надо запретить.

Появятся ли в подземках аншлаги с надписью «Не курить» — пока неизвестно. Но представитель исполкома уже отреагировал на жалобу горожан и сообщил, что с предпринимателями, арендующими места в подземных переходах, будет проведена беседа о недопустимости курения на рабочих местах, также обращение челнинцев направят в правоохранительные органы «для организации необходимых действий».

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