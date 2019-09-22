(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Водитель иномарки устроил аварию с тремя авто в Казани и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По их информации, это произошло сегодня ночью на Спартаковской улице у магазина «Магнит».

«Белая иномарка протаранила припаркованный у обочины «Солярис», тот отлетел в «Ладу Калину», а «Калина» ударилась в «Приору». После чего виновник ДТП сдал назад, протащил несколько метров «Салярис» и скрылся», – пишут очевидцы.

Подробности ДТП уточняются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.