(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Огнеборцы тушат горящий овраг со строительным мусором в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что на Химической улице в Казани горит мусор. На место по рангу № 1 были отправлены пожарно-спасательные подразделения. В течение часа огнеборцам удалось взять горение под контроль», – сообщили в министерстве.
На месте выяснилось, что у оврага производитись работы по рекультивации – при помощи тяжелой техники его засыпали строительным мусором, но в какой то момент произошло возгорание.
Пожарные организовали взаимодействие с Минэкологии, природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором и Роспотребнадзором Татарстана.
На месте работают 27 человек и 7 единиц техники. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара, а также, кто владелец свалки.