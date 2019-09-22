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Татар-информ

22 сентября 2019, 11:49

Происшествия

Огнеборцы тушат горящий овраг со строительным мусором в Казани

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Происшествия

Огнеборцы тушат горящий овраг со строительным мусором в Казани

Возгорание произошло сегодня утром на Химической улице.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Огнеборцы тушат горящий овраг со строительным мусором в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что на Химической улице в Казани горит мусор. На место по рангу № 1 были отправлены пожарно-спасательные подразделения. В течение часа огнеборцам удалось взять горение под контроль», – сообщили в министерстве.

На месте выяснилось, что у оврага производитись работы по рекультивации – при помощи тяжелой техники его засыпали строительным мусором, но в какой то момент произошло возгорание. 

Пожарные организовали взаимодействие с Минэкологии, природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором и Роспотребнадзором Татарстана.

На месте работают 27 человек и 7 единиц техники. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара, а также, кто владелец свалки.

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