Татарстанская юношеская сборная по хоккею на траве стала чемпионом России

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В эту пятницу в Казанском центре хоккея на траве прошли завершающие матчи первенства России среди юношей U-14, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В заключительный день на поле за бронзовые награды сошлись «Динамо-Казань-2» и команда из Санкт-Петербурга. Упорная борьба длилась в течение всего матча. В конце игры на табло высвечивался счет 2:2, однако в ходе буллитов питерцы смогли забить два гола против одного, реализованного казанцем Раилем Латыповым. «Бронза» досталась гостям поля.

Следующим выступали сборные Татарстана и Московской области.

«Страсти кипели нешуточные, мальчишки боролись за победу настойчиво и вдохновенно», — отмечается в сообщении.

Первый тайм остался за татарстанцами — 2:0. Почти в самом начале Данила Кольцов точным ударом вывел команду вперед, а на 11-й минуте Валерий Гаврилов закрепил успех. Следующий гол также забила татарстанская команда, однако на 43-й минуте Вадим Смолко после подачи штрафного углового смог распечатать ворота татарстанцев. А ровно через минуту он же смог сократить разрыв до минимума — 3:2. На 62-й минуте судья назначает пенальти в ворота москвичей и благодаря точному удару Филюса Юсупова воспитанники татарстанской школы олимпийского резерва увеличивают разрыв — 4:2. В итоге упорной борьбы (Вадим Смолко реализует пенальти и минимизирует разрыв, а затем за пару минут до конца матча татарстанцы забивают еще один гол) победа досталась сборной республики — 5:3.

Таки образом титул чемпиона страны по хоккею на траве среди юношей до 14 лет завоевали татарстанцы, на втором месте оказалась команда Московской области, а на третьем — сборная из Санкт-Петербурга.

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