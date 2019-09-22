СМИ: Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Россию могут отстранить от участия в Летних Олимпийских играх в Токио, сообщают «Известия» со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, на который ссылается британское издание, Московская антидопинговая лаборатория проводила манипуляции данными перед тем, как передать их WADA. Источник предполагает, что в течение двух месяцев должны появиться доказательства по данному факту.

Сообщения о якобы имевших место нарушениях появились в преддверии заседания исполкома WADA, которое пройдет в Токио 23 сентября — на встрече будет озвучен промежуточный отчет об анализе данных из лаборатории.

В январе WADA уже допускало отстранение России от Олимпиады в Токио.

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