(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане трое мужчин лишились 180 тысяч рублей, совершая сделки в Интернете, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Аппарат для приготовления кофе попытался приобрести на одном из сайтов бесплатных объявлений 48-летний житель Челнов. Он перевел продавцу 52 тысячи рублей на банковскую карту, однако заказ так и не пришел.

В Бавлинском районе 44-летний житель Башкирии пытался в Сети купить резину для автомобилей и перевел аферистам 79 тысяч рублей, а предприниматель из Азнакаевского района пытался продать прополис, договорился о сделке и отправил клиенту 206 килограммов товара на 59 тысяч, однако не получил оплату.

МВД Татарстана напоминает, что при сделке в Интернете следует убедиться в надежности партнера. Ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев, связанные с банковскими картами и переводами. При малейшем подозрении, следует незамедлительно обращаться в полицию.

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