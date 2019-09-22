Четвертый сезон «Том Сойер Феста» завершился в Казани выставкой и чаепитием во дворе дома Беркутова

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Во дворе дома Беркутова на Фатиха Карима, 11 в Старо-Татарской слободе Казани в торжественной, но по-домашнему уютной обстановке традиционного камерного концерта и чаепития завершился четвертый сезон «Том Сойер Феста».

В этом году, напомним, волонтерское движение по сохранению исторической городской среды взяло в работу три деревянных объекта старой Казани: двухэтажный дом на Калинина, 12, одноэтажный дом врача пятой полицейской части Николая Беркутова на Фатиха Карима, 11 и двухэтажную постройку типа швейцарского шале, дом профессора Богородского на Волкова, 42. Последние два объекта, чем особенно гордятся «томсойеровцы», признаны объектами культурного наследия, и в этом году волонтеры движения впервые были допущены к работе на архитектурных памятниках.

«В 2016 году мы были вторыми в России („Том Сойер Фест“ зародился в Самаре в 2015 году — прим.Т-и), сейчас нас больше 40 городов по всей стране. Но мы по-прежнему держим приоритет, так как у нас в этом году в работе было сразу два объекта культурного наследия. Мы все преодолели — это был бег с препятствиями. Поздравляю вас с окончанием сезона!» — сказала, подводя итоги, заместитель председателя Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), архитектор-реставратор, преподаватель КГАСУ Фарида Забирова.

В официальной части завершения сезона волонтеры, партнеры и друзья «Том Сойер Феста» за действенное участие в сбережении исторической застройки города получили благодарственные письма от мэра Казани, почетные знаки и дипломы от Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Министерство культуры РТ направило волонтерам «Том Сойер Феста» свои поздравления и благодарность в виде билетов в театры Казани на сезон 2019/2020, Государственный комитет РТ по туризму — брендированные сувенирные носки Visit Tatarstan.

«Приятно праздновать после того, как мы прошли столько сложностей в течение лета, преодолели столько препятствий. На каждый из трех домов ушло по полтора месяца, поэтому в этом году мы заканчиваем в конце сентября. Отмечать во дворе одного из домов завершение работ вместе с жителями стало нашей доброй традицией. Ждем новых заявок для обсуждения предстоящей зимой», — прокомментировала финальный аккорд сезона-2019 помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Дух сохранения старых зданий постепенно входит в современных людей, подчеркнул один из партнеров фестиваля, руководитель компании, предоставившей «Том Сойер Фесту» краски, доктор-технолог химических наук Рустем Камалов.

«Раньше это было не свойственно нам всем. К старым зданиям все относились как-то с пренебрежением, считали, что это старье. А сейчас я понимаю, что это есть наше наследие, наша история. Эти старые дома обладают совершенно определенным шармом, который нужно сохранять», — подчеркнул Камалов.

Жителям отремонтированных добровольческим движением домов по традиции вручены таблички с информацией о доме-участнике фестиваля.

Праздничное завершение сезона продолжил концерт и ставшее также традиционным чаепитие во дворе дома. В этом году оно проходило в беседке под яблоневыми ветвями. На территории двора дома Беркутова в этот день разместились две тематические экспозиции: иллюстратора книги «Как люди меняют дома, а дома людей» Рушании Полосиной и «Очарование старых улиц» Евгении Шапиро.

Празднество за распахнутыми воротами во дворе заигравшего красками дома привлекало прохожих и туристов, которые с любопытством наблюдали за происходящим и останавливались сфотографироваться на фоне получившего второй билет в жизнь памятника архитектуры.

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