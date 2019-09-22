Группа BrainStorm пообещала приехать в Казань уже следующей весной

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Латвийская группа BrainStorm после выступления в «Татнефть Арене» в рамках фестиваля SKAZ.KA пообещала вернуться в Казань уже этой весной.

«Мы вчера встретили организатора концертов Казани. Мы просто сидели за столом вместе с человеком из Грузии и человеком из России, и русский оказался организатором ваших местных концертов. У вас в Корстоне есть зал, и вот весной, возможно, мы там будем. Нас это радует, весной встретимся», — рассказал солист группы Ренарс Кауперс.

Вчера группа Brainstorm выступила в «Татнефть Арене» на мультикультурном фестивале SKAZ.KA, где исполнила популярные песни из своего репертуара. Судя по тому, что многие гости подпевали: «Скользкие улицы, иномарки целуются, помятые крылья несчастной любви», группу в Казани будут ждать.

В рамках фестиваля на одной площадке также выступили «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».

BrainStorm — латвийская рок-группа, основанная в 1989 году в Елгаве. Музыкальный коллектив в 2000 году представлял свою страну на «Евровидении» (Латвия впервые участвовала в конкурсе), где группа заняла третье место.

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