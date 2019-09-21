В Менделеевске открылись соревнования по экстремальному вождению «Эчпочмак трофи 2019»

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевске с драйвом и огоньком стартовали соревнования по экстремальному вождению «Эчпочмак-трофи 2019», пишут «Новости Менделеевска».



Ради незабываемых минут драйва на пятый юбилейный фестиваль съехались гонщики из разных городов. Любителей бездорожья ждал торжественный старт и проезд через подиум на центральной площади города.





Организаторами мероприятия выступают внедорожный клуб «Покатушка 4*4» и администрация Менделеевского района.

Открывая соревнования, судья Александр Поляков объяснил правила участия и пожелал всем ярких эмоций и победы. В торжественном старте приняли участие более 50 любителей экстремального вождения из Татарстана – Менделеевска, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Казани, Заинска, а также республик Удмуртия (Ижевск, Можга), Башкортостана (Нефткамск) и Пермского края.





Участники проходят насыщенную трассу по территории Ижевки. Гонщики преодолеют непроходимые участки с болотом, вязкой грязью, поваленными на дороги деревьями.



Сильнейшие экипажи будут соревноваться в категориях: OPEN (для новичков), модифицированные, туризм (машины с лебедками) и супер-туризм.





Соревнования завершатся 22 сентября.

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