Новое колесо обозрения откроется в Нижнекамске в день рождения города

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). 22 сентября, в официальный день рождения города, в нижнекамском парке «Семья» начнет работать колесо обозрения «Манзара», передает «НТР 24».



Посетителям будут представлены 18 комфортабельных кабинок, одна из которых для людей с ограниченными возможностями. В отличие от остальных, двери этой кабинки открываются в обе стороны, чтобы сюда могла заехать инвалидная коляска.

Аттракцион полностью смонтировали, кабинки установили, в ближайшем будущем здесь будет благоустроена прилегающая территория. Высота всей конструкции – 42 метра.



Время прохождения одного круга составит 15 минут, чтобы посетители успели насладиться панорамными видами города. В целях безопасности кабинки открываются только снаружи.

В вечернее время на колесе обозрения будет работать иллюминация. Она будет разнообразной – как на местной известной телевышке.

Стоимость одного билета составит 250 рублей, дети ростом ниже 110 см смогут прокатиться на аттракционе бесплатно. Ежедневно после девяти часов вечера и в среду весь день билет будет стоить 150 рублей.

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