В Высокогорском районе более 20 охотников обратилось в МФЦ за получением разрешения

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). С 5 сентября у охотников появилась возможность получить разрешение на охоту в отделениях МФЦ того субъекта РФ, на территории которого планируется добыча охотничьих ресурсов. Услуга была запущена впервые. В Высокогорском районе уже более 20 охотников обратились за получением разрешения, пишут «Высокогорские вести».



Для Асхата Исхакова главное хобби – активный отдых на лоне природы, охота. В 2003 году друг позвал его с собой. С этого момента Асхат загорелся новым увлечением и решил оформить охотничий билет. Приобрел разрешение на ношение и хранение оружия и купил ружье, с которым охотится осенью и зимой. Сейчас самое время для охоты на утку, боровую и луговую дичь, перепелку, куропатку и на вяхирей.



Но просто так пойти в лес с ружьем не получится. Помимо охотничьего билета необходимо получить разрешение на охоту. Для этого раньше Асхату приходилось ездить в Казань. Теперь же процесс значительно облегчился: все необходимые документы можно оформить в районном МФЦ. Эту услугу здесь оказывают впервые.



Начальник отдела Высокогорского филиала ГБУ МФЦ по РТ Гулия Гарипова рассказала, что МФЦ начал выдавать разрешение на охоту с 5 сентября.



«Только за прошедшую неделю около 20 желающих пожелали получить разрешение на охоту. Для удобства, теперь охотники могут получить разрешение в различных общедоступных охотничьих угодьях, будь то Высокогорского либо другого района», – подчеркнула Гулия Гарипова.



Для оформления разрешения при себе необходимо иметь паспорт, охотничий билет федерального образца и заявление по установленной форме. Его выдает сотрудник МФЦ. Также необходимо оплатить госпошлину.



Ну а после выхода на охоту в течение 20 дней заявитель должен предоставить в МФЦ сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве.



В этом охотничьем сезоне количество разрешений в каждом охотничьем угодье ограничено. Например, на охоту на рысь будет выдано только одно разрешение и то в Бавлинском районе. 66 разрешений предусмотрены для охоты на куниц и 935 на бобров.

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