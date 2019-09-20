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Татар-информ

22 сентября 2019, 02:43

Общество

Во всех школах Высокогорского района стартовала олимпиада главы

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Общество

Во всех школах Высокогорского района стартовала олимпиада главы

Фото: «Высокогорские вести»

На днях в Высокогорском районе стартовал первый этап, в котором принимают участие все школьники района.

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ стартовал первый этап районной олимпиады главы. Активными участниками стали учащиеся Высокогорской школы № 2. Одними из первых нормативы сдавали второклассники. Несмотря на то, что они еще совсем маленькие, могут показать пример старшеклассникам. Об этом пишут «Высокогорские вести».

Мероприятие проводится ежегодно. На днях стартовал первый этап, в котором принимают участие все школьники района.

Эти соревнования – прекрасная возможность проявить спортивные навыки на деле. Похвастаться мускулами перед одноклассниками «олимпийцы» пока не могут, зато радуют взрослых своими результатами.

Рост Алмаза Хуснутдинова чуть больше метра, а прыгнул в длину дальше всех – 154 см. Пресс и вовсе смог прокачать 48 раз. В то время как некоторые ребята и 20 раз с трудом осиливали. Алмаз рассказал о своих достижениях – оказывается, парень ходит на тренировки, занимается тхэквондо.



Первый этап олимпиады главы состоится во всех школах района. Ребята сдадут челночный бег, прыжки в длину и прокачают пресс. Организаторы планируют провести соревнования и закончить их до конца текущего месяца. Второй этап планируется с 15 по 30 января. Финал же олимпиады пройдет в мае следующего года.

Цель проекта – приобщить детей и школьников к занятиям спортом. Классы, показавшие лучший результат, станут победителями первого этапа и будут соревноваться на районном уровне, защищая честь школы.

 

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