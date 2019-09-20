Картины с изображением родников Черки-Бибкеево Буинского района представят на выставках в России

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Известный художник Татарстана и России Рустем Хузин в эти дни писал пейзажи Буинского района. Эти работы будут предложены на республиканский проект уникальных памятников природы района по случаю столетия ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района.



Мастер кисти написал вид деревни Черки-Бибкеево с холма и реку Свиягу возле Русских Кищак.



Рустем Хузин из мест, которые можно назвать уникальными памятниками природы Буинского района, выбрал именно эти. По словам директора краеведческого музея Люции Ахметзяновой, с этими картинами музей примет участие и во всероссийском проекте.



Организаторы соберут выставку работ художников из разных регионов России и будут ездить по городам страны.





После окончания выставки две картины с пейзажами Буинского района вернутся в родной музей.



Цель проекта – сохранить на картинах неповторимость живописных мест каждого региона, являющихся памятниками природы района.

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