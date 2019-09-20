Картины с изображением родников Черки-Бибкеево Буинского района представят на выставках в России

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Известный художник Татарстана и России Рустем Хузин в эти дни писал пейзажи Буинского района. Эти работы будут предложены на республиканский проект уникальных памятников природы района по случаю столетия ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района.
Мастер кисти написал вид деревни Черки-Бибкеево с холма и реку Свиягу возле Русских Кищак.
Рустем Хузин из мест, которые можно назвать уникальными памятниками природы Буинского района, выбрал именно эти. По словам директора краеведческого музея Люции Ахметзяновой, с этими картинами музей примет участие и во всероссийском проекте.
Организаторы соберут выставку работ художников из разных регионов России и будут ездить по городам страны.
После окончания выставки две картины с пейзажами Буинского района вернутся в родной музей.
Цель проекта – сохранить на картинах неповторимость живописных мест каждого региона, являющихся памятниками природы района.