WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 сентября 2019, 04:28

Культура

Картины с изображением родников Черки-Бибкеево Буинского района представят на выставках в России

Рекомендуем

Культура

Картины с изображением родников Черки-Бибкеево Буинского района представят на выставках в России

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Мастер кисти написал вид деревни Черки-Бибкеево с холма и реку Свиягу возле Русских Кищак.

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Известный художник Татарстана и России Рустем Хузин в эти дни писал пейзажи Буинского района. Эти работы будут предложены на республиканский проект уникальных памятников природы района по случаю столетия ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района.

Мастер кисти написал вид деревни Черки-Бибкеево с холма и реку Свиягу возле Русских Кищак.

Рустем Хузин из мест, которые можно назвать уникальными памятниками природы Буинского района, выбрал именно эти. По словам директора краеведческого музея Люции Ахметзяновой, с этими картинами музей примет участие и во всероссийском проекте.

Организаторы соберут выставку работ художников из разных регионов России и будут ездить по городам страны.



После окончания выставки две картины с пейзажами Буинского района вернутся в родной музей.

Цель проекта – сохранить на картинах неповторимость живописных мест каждого региона, являющихся памятниками природы района.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Заинским школам и детсадам подарили более 500 книг и 100 интерактивных азбук-планшетов
Новости дня
05:24
В Нижнекамске создадут современный центр реабилитации бездомных животных

Стерилизация уличных и домашних животных, создание современной ветеринарии является одним из аспектов концепции, разработанной в Нижнекамске.

04:28
Картины с изображением родников Черки-Бибкеево Буинского района представят на выставках в России

Мастер кисти написал вид деревни Черки-Бибкеево с холма и реку Свиягу возле Русских Кищак.

03:34
Заинским школам и детсадам подарили более 500 книг и 100 интерактивных азбук-планшетов

В Заинском районе прошла благотворительная акция «Книжный десант».

02:43
Во всех школах Высокогорского района стартовала олимпиада главы

На днях в Высокогорском районе стартовал первый этап, в котором принимают участие все школьники района.

01:26
В Менделеевске открылись соревнования по экстремальному вождению «Эчпочмак трофи 2019»

Гонщики преодолеют непроходимые участки с болотом, вязкой грязью, поваленными на дороги деревьями.

00:28
Новое колесо обозрения откроется в Нижнекамске в день рождения города

Посетителям будут представлены 18 комфортабельных кабинок, одна из которых для людей с ограниченными возможностями.

21.09 23:15
Чудо-пельмени и удмуртские топотушки: В Автограде прошел фестиваль культуры финно-угорских народов

Почетными гостями фестиваля стали начальник Управления по реализации нацполитики РТ Данил Мустафин и консул Венгрии Ласло Дароци.

21.09 22:20
Красивые голы, панна и поражение сборной России: в Казани прошел ЧМ по уличному футболу

Соревнование в рамках мультикультурного фестиваля SKAZ.KA завершилось победой сборной Латвии.

21.09 22:06
Сергей Семак: «Рубину» не хватает качественного завершения атак и взаимодействия игроков

Встреча казанской команды с «Зенитом» в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

21.09 21:44
Главный тренер «Рубина»: Несмотря на четвертое поражение, речи о нашей отставке нет

Эдуардо Докампо объяснил выход в стартовом составе Денисова вместо Степанова.

21.09 21:18
Талия Минуллина пообещала проводить фестиваль SKAZ.KA в течение 5 лет и расширить круг артистов

В Казани проходит мультикультурный фестиваль, на котором выступили «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн и другие артисты.

21.09 20:58
Судьи отменили три гола, но это не помогло: «Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

21.09 20:07
Арбитраж Татарстана обязал «Рубин» заплатить «Кубани» более 100 тыс. евро за переход Коновалова

В казанском футбольном клубе отказались комментировать ситуацию.

21.09 19:40
Главный тренер «Магнитки» о поражении от «Ак Барса»: «В физике мы не дотягиваем — игры через день»

Игра «Металлурга» против «Ак Барса» завершилась со счетом 1:2.

21.09 19:01
Казанский волейбольный «Зенит» вышел во второй круг Кубка России

Кубок России пройдет 8 — 12 октября в Красноярске.

21.09 18:38
Квартальнов о победе «Ак Барса» в Магнитогорске: Все решило большинство – мы выстояли в концовке

Игра «Ак Барса» против «Металлурга» завершилась со счетом 2:1.

21.09 18:16
«Ак Барс» начал выезд на Восток с победы в Магнитогорске: 500-й матч Артема Лукоянова

В следующем туре 23 сентября «Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

21.09 17:55
Фарид Мухаметшин: Школьная волейбольная лига получила статус республиканского спортивного форума

Первый этап игр Школьной волейбольной лиги предложили провести в ноябре этого года.

21.09 17:20
«Нефтехимик» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

В следующем туре 23 сентября «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором».

21.09 16:54
Фарид Мухаметшин открыл соревнования на Кубок президента Федерации волейбола РТ в Богатых Сабах

В зональных играх в этом году приняли участие более 80 команд со всего Татарстана.

21.09 16:03
В Елабуге поймали парня, который вместе с другом разбили лопатой машину и «треногу» фотофиксации

Молодые люди разбили стекло авто, брызнули в салон из огнетушителя, после чего с силой ударили по прибору «Полискан».

21.09 15:36
Проблемы семейного чтения обсудили российские и зарубежные ученые в Елабуге

По данным, приведенным участниками конференции, каждый второй россиянин сегодня не читает книги.

21.09 15:20
Фестиваль SKAZ.KA. в Казани открылся выступлением группы «Моральный кодекс»

На фестивале выступят: «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн и другие артисты.

21.09 15:08
В «Кроссе нации» в Елабуге приняло участие рекордное количество человек

На финиш вышли 2670 участников, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

21.09 14:54
Солистка группы IOWA пожаловалась на сотрудников казанского аэропорта

Видео с выпавшим на землю оборудованием Катя опубликовала в Сети.

События