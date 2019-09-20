В Нижнекамске создадут современный центр реабилитации бездомных животных

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Нижнекамск может стать первым «пилотным» городом в Татарстане, где построят городской приют для животных и реализуют программу по комплексному оказанию помощи бездомным кошкам и собакам, передает «НТР 24».



Местные зоозащитники считают, что Нижнекамску нужен приют для животных. В местном муниципалитете об этой проблеме знают и готовы создать современный центр реабилитации бездомных животных.



Зоозащитница Римма Чихирева рассказала, что волонтеры не только подкармливают их, но и, когда есть возможность, покупают лекарства и лечат животных.



Лишившаяся одного глаза в неравном бою с собакой Мила – очень тихая приветливая кошка. Ее бросили хозяева, она ютилась в одном из магазинов на проспекте Вахитова, пока однажды ее не заметила пенсионерка Римма Чихирева. Она стала ухаживать за ее котятами, а в следующую беременность отвезла кошку в ветклинику на стерилизацию.



Таких кошек можно встретить практически в каждом дворе Нижнекамска. Сочувствующие люди подкармливают их, но это не решает проблему бездомных животных. Городу нужен приют, чтобы у кошек и собак наконец-то появился свой дом и любящие хозяева.



Стерилизация уличных и домашних животных, создание современной ветеринарии является одним из аспектов концепции, разработанной в Нижнекамске.



Приют в Нижнекамске построят по принципу государственно-частного партнерства. Место и сроки строительства пока не определены.



Также в ближайшем будущем в городе намерены помочь каждому животному найти свой дом, а также объединить людей, неравнодушных к этой проблеме. Будет продолжаться строительство выгульных площадок.

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