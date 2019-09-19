Заинским школам и детсадам подарили более 500 книг и 100 интерактивных азбук-планшетов

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В рамках акции «Книжный десант» семи детским садам и школам Заинского района вручили около 500 книг на татарском языке и более ста интерактивных азбук-планшетов, передает «Заинск-информ».
Организаторы акции побывали в учебных заведениях Чубуклинского, Поручиковского, Савалеевского сельских поселений, а также посетили школьные и дошкольные учреждения Заинска.
В рамках акции благополучателям вручили девять видов книг производства «Татармультфильм», в их число вошли произведения «Где живет белый барс», «Семь жемчужин», «Стрела наследия». К каждой книге прилагается диск с одноименным мультфильмом на татарском, русском и английском языках.
Также книгу можно синхронизировать с приложением и «оживить» всех персонажей.