Чудо-пельмени и удмуртские топотушки: В Автограде прошел фестиваль культуры финно-угорских народов

(Набережные Челны, 21 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел Пятый фольклорный фестиваль народного творчества финно-угорских народов РТ «Мы ветви древа одного».

Несколько лет назад фестиваль проводился в стенах местных ДК, а потом поменял формат и «вышел на улицу». И сразу произвел фурор, ведь хедлайнерами фольклорного форума стали знаменитые «Бурановские бабушки». Их выступление прошло с оглушительным успехом. Да и в целом фестиваль получился запоминающимся. После этого он стал традиционным осенним мероприятием в Автограде.

На этот раз праздник также получился ярким и по-настоящему вкусным — благодаря представленным местными и приезжими производителями пельменям, пирожкам и другим изделиям из мяса и муки, которые составляют основу кулинарной истории финно-угорских народов. Предприятия предложили вареники, манты, котлеты и другие полуфабрикаты. Интерес к этой части культуры финно-угорских народов был настолько большой, что к прилавкам выстроились очереди. Продавцы нахваливали свой товар, но и не забывали просвещать горожан — рассказывали, почему то или иное блюдо так называется, как его приготовить и что в нем полезного.

Кстати, все, кто в этот день приобрел пельменно-мясную продукцию, автоматически становились участниками фестивальной лотереи, в которой в качестве призов разыгрывались полуфабрикаты, напитки, а главным призом стал годовой запас муки.

С большим интересом челнинцы знакомились и с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены расшитые вручную полотенца, сумки с народными орнаментами, куклы, посуда и даже сплетенная из прутьев колыбельная кроватка. Мастера не только демонстрировали свои работы, но и рассказывали о технологии их изготовления. А Кизнерский Центр искусства и ремесел провел для челнинских детей мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки.

Кстати, на пятом по счету финно-угорском форуме впервые был представлен логотип фестиваля — им стало древо, объединяющее народы. Возле него прошла культурная часть фестиваля.

Ее посетили почетные гости — начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, руководитель Национально-культурной автономии марийцев Удмуртии Анатолий Радыгин, заместитель главы миссии, консул Венгрии в Казани Ласло Дароци и другие. Гости выступили перед собравшимися с приветственными словами.

Затем посетителям была представлена большая концертная программа. Перед челнинцами выступили следующие творческие коллективы: Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» из Удмуртии, ансамбль народной песни государственной филармонии из Марий Эл, а также фольклорный ансамбль «Торама» из Мордовии. Запомнились зрителям также протяжные песни ансамбля «Памаш» из Менделеевского района и задорные топотушки в исполнении коллектива «Инвожо» из Бавлов.

Судя по отзывам, зрители были в восторге от увиденного. «Решили заглянуть на площадь „Азытлык“ буквально на минутку, а в итоге провели здесь больше часа, — рассказала корреспонденту ИА „Татар-информ“ челнинка Люция Терешина. — И «экстравагантные» пельмени купили, и концерт посмотрели. Все было ярко, необычно и познавательно. Теперь будем с нетерпением ждать следующего фестиваля».

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