WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

21 сентября 2019, 22:06

Спорт

Сергей Семак: «Рубину» не хватает качественного завершения атак и взаимодействия игроков

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Спорт

Сергей Семак: «Рубину» не хватает качественного завершения атак и взаимодействия игроков

Встреча казанской команды с «Зенитом» в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

(Санкт-Петербург, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над казанским «Рубином» со счетом 5:0. 

«Не думаю, что „Рубин“ не оказывал нам сопротивление, наоборот, они очень хорошо двигались, перестраивались, играли в свою игру, которую они показывают в каждом туре. Такие матчи бывают, когда у одной команды получается все, а у другой не получается ничего. У „Рубина“ есть рисунок, почерк, но им нахватает завершения и взаимодействия игроков. Нельзя судить по команде по одной игре. Не стоит отталкиваться только от результата», — рассказал Семак. 

Также он провел анализ всего матча в целом: «В первом тайме мы контролировали мяч, но нам не хватало создания остроты на чужой половине поля, завершения атак, правильного принятия решений. Во втором забитый гол раскрепостил наших игроков. Мы получали удовольствие, ребята молодцы, они показали, что готовы играть и конкурировать с игроками, которых сейчас нет из-за травм».

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