Красивые голы, панна и поражение сборной России: в Казани прошел ЧМ по уличному футболу

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани на первом мультикультурном фестивале SKAZ.KA завершился мировой чемпионат по уличному футболу, победу в котором одержала команда из Латвии.

«Мероприятие отличное, все проходит на высшем уровне. Знаю, что тут проходит музыкальный концерт, хотелось бы его тоже посетить, а пока будем настраиваться на победу», — рассказал игрок сборной Франции Гием.

Чемпионат проходил в несколько этапов, команды бились сначала на групповой стадии, а затем были матчи на вылет.

Команда сборной России успешно прошла групповую стадию, а также на стадии плей-офф обыграла французов и бельгийцев.

В матче с командой Франции в ходе матча наша команда не обошлась без потери — по ходу игры один из игроков получил травму. А полуфинал со сборной Бельгии решил один забитый мяч в середине матча. Бельгийцы были фаворитами турнира, в одном из матчей они обыграли своих соперников приемом панна (удар в уличном футболе, когда спортсмен прикидывает своему сопернику мяч между ног — прим. Т-и).

В финале сборной России предстояло встретиться с командой Латвии, в котором она, к сожалению, уступила со счетом 3:1, при этом не забив пенальти.

«На чемпионат приехали одни из лучших команд, спасибо зрителям за активную поддержку, а для победы на турнире не хватило в первую очередь практики, возможно, и мастерства, будем готовиться дальше и надеемся победить на следующем турнире», — рассказал игрок сборной России Иван Сапрыкин.

Команда Латвии за победу на чемпионате помимо кубка получила призовой фонд размером 100 тыс. рублей.

«Финал у нас получился, можно сказать, русским. Хотя мы из Латвии и Европы, но мы все же русские. Победить удалось за счет того, что у нас сплоченная команда, и мы действовали, как единый коллектив. А турнир прошел действительно на высшем уровне, и мы рады победе. На выигранные деньги устроим небольшое застолье дома», — поделился после победы игрок латвийской команды Артем Куразов.

Мультикультурный фестиваль SKAZ.KA впервые проходит в Казани. В рамках мероприятия на одной площадке встретились музыка, спорт и культура. На фестивале выступают «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн, Brainstorm, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».

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