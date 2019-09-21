Главный тренер «Рубина»: Несмотря на четвертое поражение, речи о нашей отставке нет

(Санкт-Петербург, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Эдуардо Докампо прокомментировал самое крупное поражение команды в Российской премьер-лиге. В гостях казанцы уступили «Зениту» со счетом 5:0.

«У нас была одна команда в первом тайме и другая во втором. Однако мы продолжаем работать, речи об отставке тренерского штаба сейчас нет», — сообщил Докампо журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Также он прокомментировал выход в старте Виталия Денисова вместо Данила Степанова: «Степанов — молодой парень, который испытывает давление. Но когда мы выбираем состав, он оптимален. Тем не менее, точно это становится понятно только после матча. Мы сделаем выводы и двигаемся дальше».

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