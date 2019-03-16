Талия Минуллина пообещала проводить фестиваль SKAZ.KA в течение 5 лет и расширить круг артистов

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев).Фестиваль SKAZ.KA в Казани будет проходить в течение пяти ближайших лет. Об этом ИА «Татар-информ» в рамках мероприятия рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Впечатления позитивные, у нас хорошая заполняемость, хороший перечень артистов, все идет по плану. Я же рассматривала этот фестиваль как инвестиционный проект, соответственно, у него срок окупаемости порядка 5 лет. Да, сейчас он убыточный, мы делаем его за счет спонсоров, но нужно продолжать делать такие фестивали и делать их качественно», — поделилась собеседница агентства.

Она добавила, что такие мероприятия — это развитие малого бизнеса, развитие ивент индустрии РТ и культурное развитие населения, а также такие события развивают ресторанный и гостиничный бизнесы и возможность показать культуру республики.

«Специально для этого мы отобрали и наших местных артистов для того, чтобы интегрировать их в общую программу. А для них это возможность показать себя и выступить с большими артистами на одной сцене, несмотря на то, что уровень, конечно, разный», — отметила руководитель АИР РТ.

Кроме того, Талия Минуллина рассказала, что, если удастся провести более масштабную работу со спонсорами, то на следующий фестиваль приедут артисты, которые стоят дороже.

В рамках фестиваля на одной площадке сегодня выступают «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн, Brainstorm, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».

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