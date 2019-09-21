WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

21 сентября 2019, 20:58

Спорт

Судьи отменили три гола, но это не помогло: «Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

Рекомендуем

Спорт

Судьи отменили три гола, но это не помогло: «Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

Фото: Артур Шипилов

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

(Санкт-Петербург, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России. Гостевой матч против Санкт-Петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Это самое крупное поражение в Российской премьер-лиге — предыдущее держалось почти полгода, тогда «Рубин» проиграл «Локомотиву» 0:4. 

Что касается изменений в стане рубиновых, так вновь на поле не появились грузины (Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Бека Микелтадзе или Ника Кипиани, которые уже стали символом нового «Рубина»), Виталий Денисов отвоевал свое место в составе у Данила Степанова слева в обороне. В целом, состав, выставленный тренерским штабом «Рубина», выглядел следующим образом: в воротах Юрий Дюпин, Виталий Денисов слева, Олег Данченко справа и Константин Плиев с Филипом Уремовичем в центре защиты, трио полузащитников — Евгений Башкиров, Павел Могилевец и Игорь Коновалов, в атаке сыграли новички — Александр Ташаев и Александр Зуев, а также центрфорвард Видар Кьяртанссон. 

«Рубин» постепенно привыкает играть без центрального защитника Егора Сорокина, который был продан в «Краснодар». Несмотря на то, что центрдеф остался в клубе в аренде, южане могут забрать его в любой момент. Тем не менее уже вторую игру подряд в стартовом составе появляется арендованный у «Ростова» Константин Плиев. 

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги таила в себе некоторое количество интриг: последний раз дома «Зенит» проигрывал в декабре прошлого года, обидчиком выступил как раз клуб из Казани. Смогут ли петербуржцы взять реванш? Этим летом к числу подопечных Сергея Семака присоединился Алексей Сутормин, который в рядах «рубиновцев» продержался всего 10 дней. Как он покажет себя на поле? Стоит ли Сутормин тех баснословных денег, потраченных на трансфер футболиста? Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и тренер «Рубина» Роман Шаронов с 2008-ГО по 2010 год оба играли в казанском клубе как игроки, кто же из них окажется сильнее на тренерском поприще? 

Казанцы, проигравшие три последних матча, против «Зенита» — действующего чемпиона страны, в котором только нападающий Марком стоит дороже всего стартового состава «Рубина». Кто-то мог подумать, что исход предрешен. Так и вышло: начало игры осталось полностью за хозяевами поля, казанцы даже не могли выйти из обороны — приходилось просто выбивать мяч подальше. Отдельно хотелось бы отметить Денисова — именно через его фланг постоянно проходили атаки хозяев поля. Пытливый читатель скажет: «Понятное дело, он ведь не появлялся на поле с июля, Денисову просто нужна практика». Только вот на лавку он присел как раз из-за подобных ошибок. 

Первый гол не заставил себя долго ждать — при вводе мяча в поле ошибся голкипер. Дюпин попал ногой и мячом по Башкирову, мяч казался у Бранислава Ивановича, который пробил точно в ближний угол. Однако взятие ворот отменили — капитан питерской команды находился в офсайде. 

Под занавес первого тайма еще один мяч угодил в ворота казанцев, и вновь был отменен из-за офсайда. Несмотря на видимую нервозность, Дюпин все же был одним из лучших в «Рубине» — пару эффектных сейвов он совершил. 

Во втором тайме пришло время для разрушения тайн и интриг: на поля появился Сутормин. Он запомнился неплохим прессингом, а позже и отметился двумя голами. Отмечать бурно не стал, все-таки бывшая команда. В общем, на свои 50 тысяч наиграл. 

Однако это не первый мяч петербуржцев, чуть ранее Денисов сфолил около штрафной, Олег Шатов подал, Иванович забил. Гол, к сожалению казанских болельщиков, не отменили. 

Тренерская битва оказалась решенной. Нельзя сказать, что Семак был на голову сильнее Шаронова, можно сказать, что у «Зенита» более мастеровитые исполнители, которые могли завершить эпизод.

От футбола Курбана Бердыева, под чьим руководством играли оба специалиста, не осталось и следа — мы бросим все силы в атаку, а что в обороне — не важно. В подтверждение этому после трёх пропущенных голов на поле появились Хвича Кварацхелия, Вячеслав Подберезкин и Бека Микелтадзе — игроки атакующего плана. 

Даже после четвертого пропущенного гола казанцы продолжали игру, не посыпались. Команда демонстрирует характер, и это здорово. Олег Шатов замкнул передачу с фланга, на последней минуте отличился Артем Дзюба, но гол отменили из-за офсайда. Последняя интрига, которая касалась реванша, пала. Итоговый счет — 5:0.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Главный тренер «Рубина»: Несмотря на четвертое поражение, речи о нашей отставке нет
Новости дня
22:20
Красивые голы, панна и поражение сборной России: в Казани прошел ЧМ по уличному футболу

Соревнование в рамках мультикультурного фестиваля SKAZ.KA завершилось победой сборной Латвии.

22:06
Сергей Семак: «Рубину» не хватает качественного завершения атак и взаимодействия игроков

Встреча казанской команды с «Зенитом» в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

21:44
Главный тренер «Рубина»: Несмотря на четвертое поражение, речи о нашей отставке нет

Эдуардо Докампо объяснил выход в стартовом составе Денисова вместо Степанова.

21:18
Талия Минуллина пообещала проводить фестиваль SKAZ.KA в течение 5 лет и расширить круг артистов

В Казани проходит мультикультурный фестиваль, на котором выступили «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн и другие артисты.

20:58
Судьи отменили три гола, но это не помогло: «Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

20:07
Арбитраж Татарстана обязал «Рубин» заплатить «Кубани» более 100 тыс. евро за переход Коновалова

В казанском футбольном клубе отказались комментировать ситуацию.

19:40
Главный тренер «Магнитки» о поражении от «Ак Барса»: «В физике мы не дотягиваем — игры через день»

Игра «Металлурга» против «Ак Барса» завершилась со счетом 1:2.

19:01
Казанский волейбольный «Зенит» вышел во второй круг Кубка России

Кубок России пройдет 8 — 12 октября в Красноярске.

18:38
Квартальнов о победе «Ак Барса» в Магнитогорске: Все решило большинство – мы выстояли в концовке

Игра «Ак Барса» против «Металлурга» завершилась со счетом 2:1.

18:16
«Ак Барс» начал выезд на Восток с победы в Магнитогорске: 500-й матч Артема Лукоянова

В следующем туре 23 сентября «Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

17:55
Фарид Мухаметшин: Школьная волейбольная лига получила статус республиканского спортивного форума

Первый этап игр Школьной волейбольной лиги предложили провести в ноябре этого года.

17:20
«Нефтехимик» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

В следующем туре 23 сентября «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором».

16:54
Фарид Мухаметшин открыл соревнования на Кубок президента Федерации волейбола РТ в Богатых Сабах

В зональных играх в этом году приняли участие более 80 команд со всего Татарстана.

16:03
В Елабуге поймали парня, который вместе с другом разбили лопатой машину и «треногу» фотофиксации

Молодые люди разбили стекло авто, брызнули в салон из огнетушителя, после чего с силой ударили по прибору «Полискан».

15:36
Проблемы семейного чтения обсудили российские и зарубежные ученые в Елабуге

По данным, приведенным участниками конференции, каждый второй россиянин сегодня не читает книги.

15:20
Фестиваль SKAZ.KA. в Казани открылся выступлением группы «Моральный кодекс»

На фестивале выступят: «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн и другие артисты.

15:08
В «Кроссе нации» в Елабуге приняло участие рекордное количество человек

На финиш вышли 2670 участников, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

14:54
Солистка группы IOWA пожаловалась на сотрудников казанского аэропорта

Видео с выпавшим на землю оборудованием Катя опубликовала в Сети.

14:48
Алексей Песошин принял участие в открытии нового завода «Транснефть-Синтез» в ОЭЗ «Алабуга»

Глава компании «Транснефть» Николай Токарев выразил благодарность руководству Республики Татарстан за активное содействие в реализации проекта.

14:24
В Елабуге проходит Закамский слет студенческих отрядов РТ

Организатором слета выступил Елабужский институт КФУ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

14:14
Facebook приостановила работу тысяч своих приложений
13:42
Минсельхозпрод РТ: В Татарстане сахарная свекла выкопана с трети уборочной площади

На площадки сахарных заводов в Заинске, Буинске и Нурлате доставлено для переработки 460 тыс. тонн сахарной свеклы.

13:18
Сестры Богдановы из Казани покорили Льва Лещенко «задором» на шоу «Голос 60+»

Вокалистки исполнили на сцене цыганскую песню «Лодочка» и рассказали о том, что с детства влюблены в цыганское пение.

12:50
Синоптики предупреждают о сильных заморозках

Завтра, 22 сентября, на территории республики в ночные часы местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2 градусов.

12:18
В Татарстане введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья

Всего на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.

События