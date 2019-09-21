Судьи отменили три гола, но это не помогло: «Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

(Санкт-Петербург, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России. Гостевой матч против Санкт-Петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Это самое крупное поражение в Российской премьер-лиге — предыдущее держалось почти полгода, тогда «Рубин» проиграл «Локомотиву» 0:4.

Что касается изменений в стане рубиновых, так вновь на поле не появились грузины (Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Бека Микелтадзе или Ника Кипиани, которые уже стали символом нового «Рубина»), Виталий Денисов отвоевал свое место в составе у Данила Степанова слева в обороне. В целом, состав, выставленный тренерским штабом «Рубина», выглядел следующим образом: в воротах Юрий Дюпин, Виталий Денисов слева, Олег Данченко справа и Константин Плиев с Филипом Уремовичем в центре защиты, трио полузащитников — Евгений Башкиров, Павел Могилевец и Игорь Коновалов, в атаке сыграли новички — Александр Ташаев и Александр Зуев, а также центрфорвард Видар Кьяртанссон.

«Рубин» постепенно привыкает играть без центрального защитника Егора Сорокина, который был продан в «Краснодар». Несмотря на то, что центрдеф остался в клубе в аренде, южане могут забрать его в любой момент. Тем не менее уже вторую игру подряд в стартовом составе появляется арендованный у «Ростова» Константин Плиев.

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги таила в себе некоторое количество интриг: последний раз дома «Зенит» проигрывал в декабре прошлого года, обидчиком выступил как раз клуб из Казани. Смогут ли петербуржцы взять реванш? Этим летом к числу подопечных Сергея Семака присоединился Алексей Сутормин, который в рядах «рубиновцев» продержался всего 10 дней. Как он покажет себя на поле? Стоит ли Сутормин тех баснословных денег, потраченных на трансфер футболиста? Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и тренер «Рубина» Роман Шаронов с 2008-ГО по 2010 год оба играли в казанском клубе как игроки, кто же из них окажется сильнее на тренерском поприще?

Казанцы, проигравшие три последних матча, против «Зенита» — действующего чемпиона страны, в котором только нападающий Марком стоит дороже всего стартового состава «Рубина». Кто-то мог подумать, что исход предрешен. Так и вышло: начало игры осталось полностью за хозяевами поля, казанцы даже не могли выйти из обороны — приходилось просто выбивать мяч подальше. Отдельно хотелось бы отметить Денисова — именно через его фланг постоянно проходили атаки хозяев поля. Пытливый читатель скажет: «Понятное дело, он ведь не появлялся на поле с июля, Денисову просто нужна практика». Только вот на лавку он присел как раз из-за подобных ошибок.

Первый гол не заставил себя долго ждать — при вводе мяча в поле ошибся голкипер. Дюпин попал ногой и мячом по Башкирову, мяч казался у Бранислава Ивановича, который пробил точно в ближний угол. Однако взятие ворот отменили — капитан питерской команды находился в офсайде.

Под занавес первого тайма еще один мяч угодил в ворота казанцев, и вновь был отменен из-за офсайда. Несмотря на видимую нервозность, Дюпин все же был одним из лучших в «Рубине» — пару эффектных сейвов он совершил.

Во втором тайме пришло время для разрушения тайн и интриг: на поля появился Сутормин. Он запомнился неплохим прессингом, а позже и отметился двумя голами. Отмечать бурно не стал, все-таки бывшая команда. В общем, на свои 50 тысяч наиграл.

Однако это не первый мяч петербуржцев, чуть ранее Денисов сфолил около штрафной, Олег Шатов подал, Иванович забил. Гол, к сожалению казанских болельщиков, не отменили.

Тренерская битва оказалась решенной. Нельзя сказать, что Семак был на голову сильнее Шаронова, можно сказать, что у «Зенита» более мастеровитые исполнители, которые могли завершить эпизод.

От футбола Курбана Бердыева, под чьим руководством играли оба специалиста, не осталось и следа — мы бросим все силы в атаку, а что в обороне — не важно. В подтверждение этому после трёх пропущенных голов на поле появились Хвича Кварацхелия, Вячеслав Подберезкин и Бека Микелтадзе — игроки атакующего плана.

Даже после четвертого пропущенного гола казанцы продолжали игру, не посыпались. Команда демонстрирует характер, и это здорово. Олег Шатов замкнул передачу с фланга, на последней минуте отличился Артем Дзюба, но гол отменили из-за офсайда. Последняя интрига, которая касалась реванша, пала. Итоговый счет — 5:0.

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