Арбитраж Татарстана обязал «Рубин» заплатить «Кубани» более 100 тыс. евро за переход Коновалова

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Арбитраж Татарстана взыскал с муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб „Рубин“» 100 тысяч евро основного долга и 18 550 евро неустойки в пользу непубличного акционерного общества «Футбольный клуб „Кубань“». Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

Ранее истец потребовал от «Рубина» выплатить 137 тысяч евро за трансфер футболиста Игоря Коновалова, который перешел из «Кубани» в «Рубин» в 2018 году.

Согласно материалам дела, сумма сделки составляла 400 тыс. евро, но «Рубин» выплатил всего лишь 300 тысяч евро. Причем 200 тысяч евро из них клуб выплатил сразу, а еще 100 тысяч евро с опозданием, что вызвало неустойку.

Игорь Коновалов в сезоне 2018/2019 в чемпионате России по футболу провел 27 игр за «Рубин», в которых забил один гол. В новом сезоне он провел 9 игр за казанцев.

На запрос ИА «Татар-информ» «Рубин» отказался комментировать ситуацию.

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