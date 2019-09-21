Главный тренер «Магнитки» о поражении от «Ак Барса»: «В физике мы не дотягиваем — игры через день»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнее поражение от «Ак Барса» (1:2), посетовав на неважное физическое состояние своей команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Над большинством будем думать, потому что оно немного по-другому должно выглядеть на маленьких площадках. Такого красивого розыгрыша больше нет. Надо „загрызать“ шайбу туда, подставлять, добивать. Вот такая сейчас игра», — сказал Воробьев.

Он прокомментировал также новый формат площадок: «Да и в принципе хоккей с этими площадками изменился и стал еще более систематичный — по игре мы становимся лучше, но очков это нам не дает. Надо продолжать работать и становиться лучше. В физике мы тоже немного не дотягиваем — игры через день. Надо продолжать работать».

Наставник уральцев объяснил причину своего запроса в третьем периоде, когда судьи не засчитали гол казанцев в большинстве.

«На что брали запрос? Там была игра ногой и во вратаря въехали, причем судьи сами поехали смотреть — лампочка уже сама зажглась», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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