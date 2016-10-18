Казанский волейбольный «Зенит» вышел во второй круг Кубка России

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Центре волейбола в Казани завершились матчи первого круга Кубка России. Первое место на родной площадке занял «Зенит-Казань», вышедший во второй круг.

Учтем, что казанцы выступали на домашнем турнире не в сильнейшем составе, без своих сборников, занятых на чемпионате Европы. Тем не менее «Зенит» одержал четыре победы в пяти матчах.

Лишь «Грозному» на тай-брейке удалось обыграть казанцев, которые выставили на этот матч чисто молодежный состав, 2:3. А всех остальных соперников «Зенит» обыграл. Со счетом 3:1 были побеждены «Владимир» и «Динамо» (Ленинградская область), на тай-брейке была вырвана победа у красноярского «Енисея», 3:2. А в последнем туре казанцы не оставили ни единого шанса «Трансгаз-Ставрополю» из Кисловодска, 3:0.

Финишировав на первом месте, «Зенит-Казань» вышел во второй круг Кубка страны, который пройдет 8 — 12 октября в Красноярске. Кстати, там же, в Красноярске в матче с «Енисеем» казанцы 30 октября стартуют в чемпионате российской суперлиги.

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