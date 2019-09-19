Квартальнов о победе «Ак Барса» в Магнитогорске: Все решило большинство – мы выстояли в концовке

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал вторую за неделю победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1), сообщает пресс-служба клуба.

«Я думаю, это была такая же равная игра: могли и выиграть, и поиграть, как повернется. В Казани гол не засчитали "Металлургу", нам сегодня не засчитали. Когда большие игры с большими командами проводишь, решают мелочи», — сказал Квартальнов.

По его словам, решающим моментом встречи стала успешная игра казанцев в неравных составах. «Хорошая игра хороших команд. Здесь все решило большинство — мы забили и выстояли в концовке», — отметил тренер казанцев.

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