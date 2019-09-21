«Ак Барс» начал выезд на Восток с победы в Магнитогорске: 500-й матч Артема Лукоянова

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» начал свою вторую выездную серию в чемпионате КХЛ. В Магнитогорске казанцы в упорнейшей борьбе со счетом 2:1 победили местную «Магнитку».

Да, уральцы провалили старт чемпионата, проиграв пять матчей подряд, не помогла и замена главного тренера, чеха Йозефа Яндача на Илью Воробьева, который ранее работал наставником команды. Но в предыдущем туре магнитогорцы наконец-то победили «Спартак» (4:3), поэтому в любом случае игра для гостей представлялась сложной.

Что до состава казанцев, то отметим возвращение в их ворота шведа Адама Рейдеборна, из-за ротации пропустил сегодняшний матч форвард первого, канадского звена Мэттью Фрэттин, его место занял Кирилл Петров. Не играл сегодня и нападающий Дмитрий Воронков, соответственно попали в заявку форварды Вячеслав Основин и Артем Михеев. Отметим юбилейный, 500-й матч в КХЛ за «Ак Барс» нападающего Артема Лукоянова.

Хозяева воспользовались первой же ошибкой гостей, Роман Абросимов в своей зоне отдал шайбу сопернику, передача на пустой угол, и Андрей Локтионов спокойно послал шайбу в сетку, 1:0. Хорошо было видно, что уральцы лучше подготовились к встрече с принципиальным соперником. Так что и по счету, и по игре первый период остался за магнитогорцами. Счет не отражает характера борьбы, броски в створ ворот 16-8, примечательный показатель.

Единственный шанс у гостей был у Петрова, убежавшего один на один в меньшинстве в конце периода. Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, поигравший в свое время и за «Ак Барс», выиграл дуэль у казанского форварда.

И только в тот момент, когда хозяева впервые в матче оказались в меньшинстве, шайба влетела в в рота Кошечкина. Свою третью шайбу в чемпионате забросил великолепным щелчком в касание точно в девятку шведский защитник гостей Микаэль Викстранд, 1:1. Наш викинг набирает очки шестой матч подряд! И вот уже казанцы ведут игру. С превеликим трудом уральцы игру выровняли. И концовка второго периода прошла уже с заметным преимуществом «Металлурга». В целом ничья по итогам двух периодов.

Шанс выйти вперед у гостей появился в начале третьего периода, когда сразу пять минут штрафа получил капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. Шайба попала в ворота хозяев, но от конька Станислава Галиева, поэтому после тщательного изучения видео данного эпизода арбитры не засчитали гола. Но через 46 секунд казанцы снова забили, на этот раз по всем правилам, хотя тренерский штаб «Металлурга» вновь затребовал видеопросмотр. Патрис Кормье успел в падении протолкнуть шайбу в угол ворот Кошечкина, 1:2. Игра предсказуемо обострилась. Гости в очередной раз оказались в меньшинстве, но героически отбились. Напряжение игры достигло своего пика. Лед искрил вплоть до последних секунд, под занавес встречи казанцы опять играли в меньшинстве. Разумеется, уральцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и в формате «шесть на четыре» ринулись на последний штурм. С трудом, но гости отбились, второй раз за неделю обыграв «Магнитку».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Локтионов (4) — Викстранд (24), Кормье (44). Штраф: 9-14.

После 7 туров в активе казанцев стало 12 очков. В следующем туре 23 сентября «Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

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