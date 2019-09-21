Фарид Мухаметшин: Школьная волейбольная лига получила статус республиканского спортивного форума

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ, президент Федерации Фарид Мухаметшин, заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев и заместитель министра спорта РТ Халиль Шайхутдинов подписали Соглашение об учреждении Школьной волейбольной лиги и Регламент проведения игр в ее рамках, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Подписание соглашения состоялось в спортивном комплексе «Саба Арена» в Богатых Сабах на выездном заседании президиума Федерации волейбола РТ.

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин отметил, что организация Школьной волейбольной лиги в составе Федерации вступила в завершающую стадию. «Нашей федерацией, ее исполнительными органами проделана огромная работа по организацию самой лиги и первых игр в ее рамках. Всем нам, общими усилиями, предстоит наполнить лигу реальным содержанием. Надо пропагандировать волейбол в каждой школе республики», — сказал он.

Вице-президент Федерации волейбола РТ Олег Брызгалов рассказал, что в Лигу заявились команды из 678 школ республики, утверждены все необходимые документы Лиги, создан интернет-сайт, разработаны логотип и атрибутика.

Также он предложил создать в каждом муниципальном районе и городском округе филиалы Федерации в виде волейбольной дирекции и начать первый этап игр Школьной волейбольной лиги уже в ноябре.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что массовое волейбольное движение в Татарстане выходит на новый уровень. «В результате подписания Соглашения Федерацией и республиканскими министерствами Школьная волейбольная лига приобрела официальный статус республиканского спортивного форума», — сказал он.

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