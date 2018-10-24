«Нефтехимик» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» продолжил свою неудачную выездную серию, проиграв третий матч в гостях подряд. Сегодня нижнекамцы уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 0:2, сумев удержать свои ворота в неприкосновенности два первых периода.

Проиграв в Нижнем Новгороде «Торпедо» (0:3) и в Казани «Ак Барсу» (1:4), нижнекамцы сегодня в Уфе начали игру с «Салаватом Юлаевым» очень аккуратно, не позволив хозяевам ничего в первом периоде. Хотя за эти 20 минут уфимцы дважды играли в большинстве. И очень много атаковали, нанеся 11 бросков в створ ворот против 5 в свои.

И во втором периоде хозяева продолжили настойчиво атаковать ворота «Нефтехимика», защищаемые Кириллом Барулиным. Но и на этот раз уфимцам забить не удалось.

И только в самом начале заключительной трети матча шайба влетела в ворота гостей. Отличился лидер «Салавата Юлаева», шведский нападающий Линус Умарк, 1:0. А еще через две с небольшим минуты счет стал уже 2:0. На этот раз ворота гостей поразил воспитанник казанского хоккея Максим Майоров. Замена вратаря на шестого полевого игрока в концовке матче не помогла гостям уйти от поражения, четвертого подряд и третьего кряду на выезде.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили: Умарк (42), Майоров (45). Штраф: 2-6.

После девяти матчей в активе нижнекамцев осталось 7 очков. В следующем туре 23 сентября «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором».

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