Фарид Мухаметшин открыл соревнования на Кубок президента Федерации волейбола РТ в Богатых Сабах

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин прибыл в Богатые Сабы, где состоялись финальные игры на VI Кубок президента Федерации волейбола РТ среди промышленных предприятий и сельских районов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В зональных играх в этом году приняли участие более 80 команд со всего Татарстана, отметил Фарид Мухаметшин.

«Игры на Кубок президента федерации волейбола Татарстана ежегодно собирают огромное количество любителей этого массового, красивого и коллективного вида спорта. На этих соревнованиях видно, что мы достигли своей цели. А целью организации Кубка является популяризация волейбола, привлечение как можно больше работающей молодежи города и села к активному спорту, к волейболу», — поприветствовал он участников и болельщиков, которые собрались в спортивном комплексе «Саба Арена».

Председатель Госсовета РТ поблагодарил руководство Сабинского района за гостеприимство и хорошую организацию соревнований, а также напомнил, что в последние годы финальные этапы Кубка проводятся в разных районах и городах республики.

Так, первые три года они были проведены в Казани, 4-й Кубок — в Альметьевске, 5-й — в Арске, а сегодня лучшие любительские команды по волейболу из городских предприятий и районов собрались в Сабинском районе, отметил он.

В финал VI Кубка вышли команды ПАО «Татнефть», АО «Татэнерго», ООО «Газпром трансгаз Казань» и АО «Татхимфармпрепараты», а также команды Алексеевского, Буинского, Сабинского и Сармановского районов, которые выиграли зональные соревнования.

Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что финальные игры станут настоящим спортивным праздником, вручил команде Сабинского района комплект мячей и объявил соревнования на Кубок президента Федерации волейбола Татарстана открытыми.

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