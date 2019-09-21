В Елабуге поймали парня, который вместе с другом разбили лопатой машину и «треногу» фотофиксации

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В Елабуге поймали парня, который вместе с другом разбили лопатой машину, брызнули в салон из огнетушителя, после чего изуродовали «треногу» фотофиксации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный корреспондент агентства с места происшествия.

«В четверг, 19 сентября, начальнику ОГИБДД ОМВД России по Тукаевском району поступило сообщение, что на 25-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово двое неизвестных мужчин разбили лопатой автомобиль охраны фотофиксатора "Полискан", брызнули в салон авто из огнетушителя, после чего разбили лопатой сам прибор фиксации скорости», – рассказал собственный корреспондент агентства со ссылкой на ГИБДД Автограда.

На следующий день полицейским удалось установить автомобиль, на котором уехали злоумышленники, а позже и владельца авто. 36-летнего мужчину задержали по месту жительства в Елабуге. Он не стал отпираться и во всем сознался. В багажнике его автомобиля были найдены следы белого порошка (предположительно, от огнетушителя), а дома – лопата.

Мужчину доставили в полицию, а автомобиль поместили на спецстоянку.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.