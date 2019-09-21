Солистка группы IOWA пожаловалась на сотрудников казанского аэропорта

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Солистка группы IOWA Екатерина Иванченкова пожаловалась в своем инстаграм-аккаунте на сотрудников казанского аэропорта.

Девушка была возмущена тем, что ценные негабаритные вещи приходится сдавать в багаж. Видео с выпавшим на землю оборудованием Катя опубликовала в Сети. «Какой ужас, у нас кейс упал! Там инструмент. Ну Аэрофлот, ну пожалуйста! Ну почему так!» - слышны на видео комментарии певицы.

В пятницу вечером, 20 сентября, группа выступала в казанском ресторане Leto. Судя по сториз солистки, концерт все же состоялся.



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