Фестиваль SKAZ.KA. в Казани открылся выступлением группы «Моральный кодекс»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Мультикультурный фестиваль SKAZ.KA. открылся выступлением группы «Моральный кодекс». Мероприятие проходит в «Татнефть Арене».

«Я приезжаю в Казань с самым хорошим настроением и возвращаюсь домой с таким же. Наша главная задача, чтобы фестиваль правильно стартанул и продолжался долгие и долгие годы, и мы должны его не испортить», — рассказал ведущий мероприятия и заслуженный артист РТ Камиль Ларин.

Особое внимание на фестивале уделено татарской культуре. Так, будет организована сцена Yummy music, где выступят артисты независимого музыкального лейбла, продвигающего современную татарскую музыку и язык.

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