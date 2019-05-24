Алексей Песошин принял участие в открытии нового завода «Транснефть-Синтез» в ОЭЗ «Алабуга»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Новый завод по производству противотурбулентных присадок открыли сегодня на территории особой экономической зоны «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В торжественном мероприятии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.

Гостям церемонии представили специализированную выставку, где компания «Транснефть» презентовала новые технологии и оборудование для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

«В России гигантский нефтегазовый сектор, ежегодно обеспечивающий триллионы рублей инвестиций. <…> Те усилия, которые прилагают компания “Транснефть” и руководство Республики Татарстан позволяют дать работу нашим гражданам, научным институтам, предприятиям. Благодаря данной работе мы направляем инвестиции в экономику страны», - отметил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Компания «Транснефть» – стратегический партнер Татарстана. Как отметил Алексей Песошин, сегодняшний запуск - яркий пример того, какое внимание компания «Транснефть» уделяет внедрению импортозамещающих технологий и передового опыта в отрасли.

Глава компании «Транснефть» Николай Токарев выразил благодарность руководству Республики Татарстан за активное содействие в реализации данного проекта.

Противотурбулентные присадки применяются при перекачке углеводородов (нефти и нефтепродуктов) с целью снижения внутритрубного давления и увеличения пропускной способности нефтепроводов за счёт снижения гидравлического сопротивления.



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