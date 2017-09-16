В «Кроссе нации» в Елабуге приняло участие рекордное количество человек

(Елабуга, 21 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Количество участников всероссийского забега в Елабуге в этом году увеличилось в два раза. В нем приняли участие свыше 2,6 тыс. человек, сегодня сообщил заместитель начальника управления по делам молодежи и спорту Марс Сафин.



Сегодня на лыжероллерной трассе (в Танайском лесу) прошел «Кросс Татарстана-2019». Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню бега «Кросс наций-2019». В забеге участвовали работники предприятий и учреждений города, студенты, школьники, а также третий год на финиш выходят воспитанники детских садов. Малыши пробежали дистанцию в 800 метров, а взрослые – 3 км.



Традиционно дипломами и памятными призами были награждены самый младший участник – Пермяков Илья (3 года), самая младшая участница Пономарева Дарья (3 года) , а также самый старший участник – Аскат Асхамов(75 лет) и самая старшая участница – Киселева Татьяна (63 года). Все участники получили магнитики с логотипом забега.



Забег «Кросс нации» проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни.

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