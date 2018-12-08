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Татар-информ

21 сентября 2019, 15:36

Общество

Проблемы семейного чтения обсудили российские и зарубежные ученые в Елабуге

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Общество

Проблемы семейного чтения обсудили российские и зарубежные ученые в Елабуге

Фото: архив/Владимир Васильев

По данным, приведенным участниками конференции, каждый второй россиянин сегодня не читает книги.

(Елабуга, 21 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ прошла международная конференция по проблемам семейного чтения. Главная тема двухдневного форума – «Воспитательный потенциал семейного чтения в эпоху цифровизации и глобализации».

По мнению ученых, эпоха цифровизации привела к значительному снижению интереса к чтению. Так, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций филологического факультета Российского университета дружбы народов Светлана Петрова, рассказала, что в 2015 году, который в России был объявлен годом Литературы, несколько возросла читательская активность жителей страны, однако в целом наблюдается снижение интереса к книге. По данным статистики, которую она привела, каждый второй россиянин сейчас не читает книги.

В работе конференции приняли участие свыше 50 ученых из России, Чехии, Германии, Хорватии и Белоруссии. Это научные работники, молодые ученые, работники сферы культуры и просвещения, библиотекари.

Елабужский институт КФУ уже несколько лет активно ведет исследования проблем детского и подросткового чтения. Разработки и исследования местные преподаватели ведут в тесном сотрудничестве с коллегами Армянского государственного педагогического университета им. Абовяна, а также Западночешского университета, ученых Норвегии, США и Голландии.

«Нравственность нашего общества зависит от того, как много и что мы читаем. Поэтому решили организовать конференцию, чтобы обменяться теоретическими наработками с учеными, профессорами, услышать опыт педагогов. В секциях и мастер-классах работали и студенты, обещающиеся по педагогическому направлению», – поделился профессор Елабужского института КФУ Анатолий Разживин.

В ходе международной конференции в Елабужском институте прошли тематические секций и мастер-классы.  

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