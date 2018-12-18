В Елабуге проходит Закамский слет студенческих отрядов РТ

(Елабуга, 21 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более двухсот студентов Татарстана собрал в этом году III Закамский слет студенческих отрядов РТ. Активная и инициативная молодежь собралась в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» в Елабуге.



III Закамский слет студенческих отрядов проводится Елабужским институтом КФУ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. В течение четырех дней студенты участвуют в тренингах на командообразование, творческих конкурсах, а также посещают лекции и практические занятия. «ArtCamp – именно так звучит тематика смены слета студотрядов, ведь быть бойцом студенческих отрядов – это тоже искусство», – отмечает руководитель пресс-службы Елабужского института КФУ Ирина Хабибуллина.



Сегодня третий день слета. «Я впервые участвую в слете, не могу выразить словами свои впечателения, здесь столько позитивных и креативных ребят. Благодаря этому есть возможность открыть себя с совершенно иной стороны, раскрыться и вдохновиться на учебный год», – делится одна из участниц слета Камилла Миннебаева.



Параллельно с Закамским слетом в «Буревестнике» проходит фестиваль вожатского мастерства «Вожатый. Перезагрузка» Приволжского федерального округа, где свыше 100 вожатых из разных городов России знакомятся и делятся опытом друг с другом. Такая встреча в лагерной обстановке стала возможной благодаря победе студентки Елабужского института КФУ Ксении Зверевой. Ее проект выиграл грант Росмолодежи.



Оба мероприятия завершатся 23 сентября.

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