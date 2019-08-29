Минсельхозпрод РТ: В Татарстане сахарная свекла выкопана с трети уборочной площади

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В республике сахарная свекла выкопана с трети уборочной площади корнеплодов. Об этом сообщил сегодня и. о. заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выступая на совещании, Марат Зяббаров отметил, что в республике уборка сахарной свеклы идет согласно плану.

«Погода для свеклы в части увеличения урожайности и сахаристости, а также для работы комбайнов благоприятная», – сказал он.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что сегодня на полях работает 102 единицы самоходных свеклоуборочных комбайнов, в том числе в Буинском районе 24 комбайна, Заинском – 12, Сармановском – 10.

Сахарная свекла выкопана с 20 тыс. га – это почти треть уборочной площади данной технической культуры (63,7 тыс. га).

Как отметил докладчик, накопано 827 тыс. тонн корнеплодов, урожайность с убранной площади составляет 422 ц/га, это превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 72 ц/га.

Также Марат Зяббаров проинформировал, что на площадки Заинского, Буинского и Нурлатского сахарных заводов доставлено 460 тыс. тонн сахарной свеклы и сегодня все три завода работают.

«Вышли на ежесуточную переработку 17,2 тыс. тонн свеклы, выработано с начала переработки 38 тыс. тонн сахарного песка», – уточнил Марат Зяббаров.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, ожидается, что в текущем году в республике валовой сбор сахарной свеклы составит не менее 2,5 млн тонн против 2,1 млн тонн в 2018 году.

По оперативным данным министерства на 21 сентября, по урожайности сахарной свеклы лидирует Тетюшский район – здесь с каждого гектара получают по 520 ц корнеплодов. Также в числе лидеров по этому показателю Заинский район, где урожайность этой культуры составляет 485 ц/га, и Тукаевский район – 450 ц/га.

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